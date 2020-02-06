Верх цинизма — Сергей Сивохо обвинил»слуг» в саботаже политики Зеленского

Советник секретаря СНБО обескуражен тем, что нардепы не одобрили выплату пенсий жителям ОРДЛО.

Своим возмущением Сергей Сивохо поделился в Facebook, сообщает «НБН«.

Он написал, что народные избранники цинично саботировали ту политику, которой придерживается президент Владимир Зеленский:

«Наш президент с первого дня борется за людей на оккупированных территориях. Делает шаги, выстраивает диалог, ищет примирения… Но как добиться мира, когда 314 депутатов просто плюнули на пенсионеров Донбасса? Люди десятки лет работали, наполняли бюджет Украины. Люди Донбасса — это люди труда».

Сивохо добавил, что жители ныне оккупированной территории Украины работали на вредных производствах, шахтах, чем заработали право на пенсию:

«Слуги! Опомнитесь!».

Напомним, ранее мы писали, что Сивохо идет на переговоры с Пушилиным.