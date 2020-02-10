Парламентские гении: в КИУ рассказали, как депутаты без соответствующего образования пишут законопроекты

В комитете избирателей Украины уверены, что депутаты просто ставят подписи под документами, а над созданием законопроектов не работают.

Эксперты КИУ внимательно изучили некоторые законопроекты от представителй «Слуги народа» и пришли к выводам, что много «слуг» пишут законы, которые вообще не касаются их образования, предыдущей деятельности или работы в профильных комитетах.

Результатами КИУ поделился в facebook, передает «НБН«.

К примеру, спортсмен и депутат Жан Беленюк является соавтором проекта закона об изменениях в Госбюджет, а также изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях касательно движения автомобилей скорой помощи и полиции. Но при этом, Беленюк является членом парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

Подобная ситуация и со скандально известным Евгением Брагаром. Он входи в комитет ВР по вопросам свободы слова… Но ни одного профильного закона не сотворил. При этом, он всё-таки создал 10 законопроектов, но по совершенно другим инициативам.

Николай Тищенко, который ранее занимался ресторанным бизнесом, стал соавтором таких проектов закона как пенсионное обеспечение, изменения в Земельный кодекс, особенности политики на временно оккупированных территориях.

Бывший фотограф, а ныне депутат Сергей Штепа стал инициатором изменений в закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Он также предлагал изменения в Налоговый, Уголовный и Таможенный кодексы. И это при том, что Штепа входит в комитет цифровой трансформации.

Бывший коллега президента по «Квартал 95» Юрий Корявченков предлагал изменить Налоговый кодекс, стал соавтором закона о столице и внес немало законопроектов по вопросу здравоохранения.

Экс-журналист Максим Бужанский предложил отменить люстрацию, пересмотреть закон «Об образовании» касательно ВНО, предлагал внести изменения в Закон об учете газа. Он также хочет пересмотреть обязательно преподавание в школах на украинском языке и запретить легализацию нацизма.

В связи с этим, эксперты КИУ пришли к выводу, что многие депутаты не имеют реального отношения к написанию законопроектов. Они лишь ставят подписи под готовыми документами:

«Но это нелогично, когда депутат числиться автором законопроектов, но не понимает о чём они. Без соответствующего образования, опыта и долгой работы в профильном комитете вряд ли депутаты могут создать качественный закон. Получается так, что в стенах парламента сейчас собрались «гении», которые одинаково разбираются и в политике, и в финансах, и в образовании, и так далее».

Напомним, ранее мы писали, что в КИУ рассказали, кто из нардепов пропускает заседания ВР.