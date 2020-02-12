В Крыму нашли странный Герб Украины: соцсети высмеяли попытки оккупационных властей уничтожить украинскую символику

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В оккупированном Крыму подконтрольные власти Российской Федерации попросту пытаются уничтожить все украинское. Однако при этом, уничтожая символы Украины, они по какой-то причине оставляют следы и намеки украинской государственности. Так, например, блогер Дмитрий Чекалкин обнаружил Герб Украины на фоне цветов флага Российской Федерации.

Об этой информации сообщил сам оппозиционный блогер Чекалкин на официальной страничке в «Фейсбуке», передает издание «НБН».

«Табличка в Крыму. Достаточно лишь смыть эту краску. Учитывая картинку, само оно все слезет, даже никаких усилий предпринимать не нужно. Однако это уж точно, что финансовых средств выделено, как на полную замену символики», — написал у себя Чекалкин.

Табличка в Крыму — Достаточно будет смыть краску.- Судя по картинке, само облезает, даже помогать не надо.- А… Gepostet von Дмитрий Чекалкин am Dienstag, 11. Februar 2020

К сожалению, неизвестно где нашли этот символ Украины. Однако комментаторы присылали и другие неудачные попытки уничтожения оккупационными властями украинских слов, а также символов на территории Крымского полуострова. Кроме того, мнения комментаторов полностью сходились с тем, что написал Чекалкин.

Напомним, в Украине по-новому будут бороться с агрессией Путина: Рада зарегистрировала новый законопроект насчет РФ.