Рынок земли: депутатов, которые отказываются голосовать, пытаются подкупить

Речь идет о народных избранниках от «Слуги народа», которые не сильно поддерживают внедрение рынка земли в Украине.

Как сообщают в Telegram-канале «Темный рыцарь«, таких «слуг» вызывают в Офис президента Украины и предлагают деньги за поддержку продажи земли.

Об этом сообщает «НБН«.

«»Слуг народа», которые не хотят голосовать за рынок земли, вызывают в ОП и пытаются переубедить. Чтобы было легче переубедить им предлагают от 6 до 24 млн гривен из бюджета на округ. Этими деньгами депутат может распоряжаться по своему усмотрению».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский давит на «слуг», чтобы принять рынок земли.