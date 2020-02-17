Национальная платформа примирения: Сивохо анонсировал масштабный проект реинтеграции оккупированного Донбасса

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны рассказал, что в их планах «примирить и объединить» всех украинцев.

Об этом Сергей Сивохо поведал во время съезда партии «Слуга народа» 15 февраля, передает «НБН«.

На данном съезде Сергей Сивохо заявил, что уже 19 февраля план реинтеграции Донбасса будет представлен на всеобщее обозрение:

«Главная цель нашего плана — это создать площадку примирения. Мы хотим как бы «сшить» Украину. Задание примирить украинцев мы получили от нашего президента Владимира Зеленского. Это одна из частей большой программы по реинтеграции Донбасса».

Сивохо добавил, что все подробности модно будет на презентации платформы. Прийти на неё смогут все желающие.

Напомним, ранее мы писали, что Сивохо делает в СНБО.