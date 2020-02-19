Зеленский начинает говорить кремлевскими фразами «их там нет» — Мирослав Гай

Волонтер отметил, что во время брифинга ни президент ни разу не упомянул Россию и её участие в войне на Донбассе.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Мирослав Гай также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский на брифинге после заседания СНБО выглядел очень растерянным и судя по всему, был неготов к нему:

«Он всё читал с бумажки… Было видно, что ему просто написали, что говорить. Именно поэтому он так быстро переключился с войны на коронавирус. Понятно, что он очень волновался… Он везде говорит о мире, а его план не работает».

Волонтер отметил и тот факт, что реакция ОП на эскалацию конфликта была очень запоздалой:

«Бой начался в 5 утра, длился 6 часов. Власть молчит. Президент отреагировал не пойми когда и вообще очень слабо… Обо всём и ни о чем одновременно. Он боится называть вещи своими именами. Ни разу на брифинге он не сказал «Россия»… Создается впечатление, что им всем запретили это говорить. Всё, что мы услышали — это провокация, провокаторы, кто-то. Проще говоря «их там нет». Фактически получается так, что туда пришли непонятные мистические личности. Мне кажется, Зеленский сейчас просто в шоке и большом отчаянии».

Напомним, ранее мы писали, что Мирослав Гай прокомментировал внезапную активность боевиков на Донбассе.