Зеленский начинает говорить кремлевскими фразами «их там нет» — Мирослав Гай

Политика
Христина Качоровська0
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Волонтер отметил, что во время брифинга ни президент ни разу не упомянул Россию и её участие в войне на Донбассе.

Мирослав Гай
Мирослав Гай. Фото donpress.com

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Мирослав Гай также подчеркнул, что президент Владимир Зеленский на брифинге после заседания СНБО выглядел очень растерянным и судя по всему, был неготов к нему:

«Он всё читал с бумажки… Было видно, что ему просто написали, что говорить. Именно поэтому он так быстро переключился с войны на коронавирус. Понятно, что он очень волновался… Он везде говорит о мире, а его план не работает».

Волонтер отметил и тот факт, что реакция ОП на эскалацию конфликта была очень запоздалой:

«Бой начался в 5 утра, длился 6 часов. Власть молчит. Президент отреагировал не пойми когда и вообще очень слабо… Обо всём и ни о чем одновременно. Он боится называть вещи своими именами. Ни разу на брифинге он не сказал «Россия»… Создается впечатление, что им всем запретили это говорить. Всё, что мы услышали — это провокация, провокаторы, кто-то. Проще говоря «их там нет». Фактически получается так, что туда пришли непонятные мистические личности. Мне кажется, Зеленский сейчас просто в шоке и большом отчаянии».

Напомним, ранее мы писали, что Мирослав Гай прокомментировал внезапную активность боевиков на Донбассе.


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