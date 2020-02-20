ГБР инициирует изменения в законодательство, чтобы наказать виновных в расстрелах на Майдане — Венедиктова

Важное Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В шестую годовщину убийств на Майдане директор Госбюро расследований выступила с обращением к украинцам.

Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото — unian.ua

Ирина Венедиктова поведала, что Государственное бюро расследований инициировало ряд изменений в законодательство, которые помогут наказать всех виновных в смертях Героев Небесной Сотни и не только.

Об этом сообщает «НБН«.

«В те дни было убито 78 гражданских, 13 правоохранителей, ещё 2,5 тысячи людей пострадали. В деле 14 тысяч томов… Мы все хотим знать правду, все хотим справедливости.

Мы инициировали изменения в законы Украины, которые помогут привести к ответственности всех виновных. Включая тех, кто сейчас прячется за границей».

 

Читайте также:  Стало известно, кто может стать новым директором ГБР

Напомним, ранее мы писали, что Рада минутой молчания почтила память погибших на Майдане.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Россия заблокировала усилия в «нормандском формате» перед выборами — Климкин

Дмитрий Климов

Комитет Верховной Рады поддержал законопроект о штрафах для кнопкодавов

Христина Качоровська

Смотрящие Коломойского, обыски у Гонтаревой, назначение следователей: Telegram-канал «Трубу прорвало» выложил новую порцию записей из кабинета экс-директора ГБР

Христина Качоровська

Добавить комментарий