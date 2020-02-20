ГБР инициирует изменения в законодательство, чтобы наказать виновных в расстрелах на Майдане — Венедиктова

В шестую годовщину убийств на Майдане директор Госбюро расследований выступила с обращением к украинцам.

Ирина Венедиктова поведала, что Государственное бюро расследований инициировало ряд изменений в законодательство, которые помогут наказать всех виновных в смертях Героев Небесной Сотни и не только.

Об этом сообщает «НБН«.

«В те дни было убито 78 гражданских, 13 правоохранителей, ещё 2,5 тысячи людей пострадали. В деле 14 тысяч томов… Мы все хотим знать правду, все хотим справедливости.

Мы инициировали изменения в законы Украины, которые помогут привести к ответственности всех виновных. Включая тех, кто сейчас прячется за границей».