Какое будущее ждет Донбасс: политолог Бортник рассказал, чем станет «Л/ДНР» для Украины и России

На Донбассе достаточно тяжело добиться полного перемирия из-за частых провокаций со стороны боевиков «Л/ДНР», поэтому полноценный Приднестровский сценарий не совсем подходит для этой территории. Но при этом сценарий Донбасса может быть чем-то средним между тем, что произошла в Карабахе и Приднестровье.

Такое мнение выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник в комментарии украинской пресс-службе «Донецкие Новости», передает издание «НБН».

«Тут будет что-то среднее между нагорно-карабахским сценарием и приднестровским. Полностью заморозить конфликт не удастся в ближайшее время, это точно. В этом никакая сторона вообще не заинтересована. Война для многих стала штукой прибыльной. Еще она стимулирует диалоги. У политических деятелей появляется дополнительная мотивация для диалогов», — сообщил в самом начале Бортник.

При этом Бортник отмечает, что Украина сама отказалась от приднестровского сценария, когда ввела блокаду Донбасса. Он сообщил, что, безусловно, взаимоотношения и диалоги должны идти насчет этой территории, но все разворачивается именно по среднему сценарию между Карабахом и Приднестровьем.

Таким образом, Бортник сообщил, что Донбасс по сути не будет принадлежать никому. Однако он будет зависеть частично от РФ и Украины, поскольку будет подвержен влиянию этих государств.

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