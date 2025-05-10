Как информирует «НБН» со ссылкой на источники Reuters, на фоне указанной военной операции, в ночь на субботу, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф созвал оперативное заседание Национального командного органа, отвечающего за запуск ядерных ракет (в арсенале Исламабада — 165 таких боеприпасов).

В частности, Шариф объявил о созыве заседания гражданских и военных функционеров, в сфере обязанностей которых — принятие ключевых решений, касающихся урегулирования вопросов пакистанской нацбезопасности, в том числе, связанных с ядерным арсеналом данной страны.

Следует напомнить, что уровень напряженности в отношениях между Пакистаном и Индией существенно возрос в течение этой недели, когда власти двух государств-соседей взаимно обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства: речь идет о запуске беспилотников и прочих снарядов, что, в итоге, привело к гибели, как минимум, 48 человек.

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