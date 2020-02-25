В СНБО рассказали, как Украина вернет Крым: Данилов сделал официальное заявление о разработке новой стратегии

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина разрабатывает два-три кейса, которые помогут провести деоккупацию Крымского полуострова. Он сообщил, что в целях безопасности никто не может раскрыть подробности этой стратегии, однако, по его словам, лучшие специалисты уже включились в работу.

Об этой информации сообщила пресс-служба Zik, сославшаяся на интервью Liga, передает издание «НБН».

«Безусловно, мы хотим отметить, что Крымский полуостров – это временно оккупированная территория. За нее полностью отвечает в данный момент Россия. Отдельные страны с 2014 года начали помогать нам, это так. Но отдельные государства только на словах являются нашими партнёрами, а на деле делают те вещи, которые выгодны России», — сообщил в самом начале Данилов.

После этого Данилов сообщил о том, когда и как Украина вернет Крымский полуостров. Секретарь не стал раскрывать подробности в целях безопасности, но сказал, что у Украины уже есть несколько кейсов по деоккупации полуострова.

«Я не могу раскрыть вам все наши планы. Это секретная информация. Они в работе. Наша главная задача – вернуть исконно украинские территории, поэтому подобного рода информация не всегда является публичной», — сообщил он.

Таким образом общественности остается только догадываться о том, каким будет освобождение Крыма.

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