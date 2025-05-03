Как информирует «НБН» со ссылкой на статистику Министерства финансов Украины, в марте текущего года размер средней зарплаты в центральных органах отечественного госаппарата установился на уровне 54 200 гривен, и на протяжении последних 12 месяцев увеличился на 15,6 процента (с 46 900 гривен).

На первом месте, по показателю зарплат, разместилось Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) — 115 900 гривен (количество сотрудников — 348 особ).

Второе место досталось Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) — 91 300 гривен (количество сотрудников — 529 особ).

Третье и четвертое места у Аппарата ВРУ (832 сотрудника получают по 81 500 гривен) и Антимонопольного комитета соответственно (266 сотрудникам начисляют ежемесячно по 81 200 гривен).

Фото — mof.gov.ua

Размер средней зарплаты руководящего состава ведомств составляет 124 100 гривен, и самый высокие доходы у руководителей таких госструктур:

НКРЭКУ — 305 400 гривен (получают 7 человек);

Госслужбы экспортного контроля — 296 100 гривен (получают 2 человека)

НАПК — 276 300 гривен (получают 5 человек).

Фото — mof.gov.ua

Ранее наш информационный портал писал о том, что соцопрос показал, на чем украинцы экономят во время инфляции.