Как пишет «НБН» со ссылкой на видеоматериал, размещенный в X-аккаунте SpinninBackfist, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра проинформировал — сведения, указанные в посте, касающиеся потенциального завершения его карьеры, не соответствуют действительности.

Исходя из слов Перейра, он получил массу сожалений от всех тех, кому «попалось на глаза» вышеописанное сообщение, обнародованное в X-аккаунте (бывший Twitter) спортсмена. В частности, боец даже не подозревал о подобном «сливе», и лишь позднее осознал, что страница была взломана.

Перейра подчеркнул, что уже продолжительное время ничего публикует, и это могли увидеть его фанаты. Боец UFC резюмировал:

…Меня взломали, и я это решу. Даже не знаю, что происходит. У меня отличные отношения с UFC. Люди любят делать плохие вещи.

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