Офицер ВСУ показал похороны Путина: «Штирлиц» о надвигающемся «празднике» для многих стран

Блогер и офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» опубликовал достаточно одиозный пост, в котором показал президента России, лежащего в гробу. Рядом с ним стоят видные политический деятели Российской Федерации, которые держат в руках цветы.

Данная информация была опубликована на официальном Телеграм-канале Анатолия Штефана, передает издание «НБН».

«Весь мир уже заждался, а некоторые страны даже готовы сделать этот день национальным…праздником», — сообщил офицер.

Общественность была несколько обескуражена подобным постом, поскольку для некоторых людей даже с проукраинскими взглядами подобное явно перешло черту дозволенного. Однако далеко не все с возмущением приняли данный пост, поскольку Владимир Путин, в самом деле, виновен во многих смертях не только на Донбассе, но и в ряде других стран.

Эксперты пока ничего не высказались по поводу такого броского поста. Тем не менее с точки зрения морали желать человеку смерти и делать из этого праздник – это достаточно жестоко. Именно поэтому мнения людей во многом разделились и единого консенсуса достигнуто не было.

Напомним, Зеленский придумал «план Б» для окончания войны с Россией: Пристайко выступил с официальным заявлением.