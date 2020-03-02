Пушилин ожидает важных персон из Москвы – у главаря «ДНР» рассказали, к чему готовятся «власти республики»

Стало известно о том, что Денис Пушилин начал ждать серьезных людей со стороны Кремля, а до этого проверяющие России были шокированы состоянием дел в Донецке. Они обсуждали с руководством «республики» что-то около десяти часов и теперь они ожидают серьезных людей из Москвы.

Об этом сообщило независимое издание Donpress, сославшееся на украинский «Вольнодумец», передает «НБН».

«В окружении Пушилина говорят о том, что лидер боевиков «ДНР» не собирается сдавать собственные позиции. Он буквально уперся и не собирается сдаваться. Он и его люди начали ждать помощь со стороны Москвы. Пушилин ожидает важных персон из Москвы», — сообщил ресурс.

Также ресурс отметил, что у проверяющих РФ было много вопросов. Они сослались на то, что совещание длилось около 10 часов. Хотя подробности его никто из посторонних лиц в точности не знает, общественность начала говорить, что будет решаться вопрос дальнейшей судьбы «республики».

У Пушилина же, в свою очередь, только уточняют, что главарь «ДНР» не планирует идти на попятную. И, кроме того, у него ожидают подмоги «важных персон» из Москвы, однако неизвестно, для чего именно.

Напомним, планы Путина по Донбассу были провалены: политолог Радзиховский о полном крахе проекта «Новороссия».