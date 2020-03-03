4 марта «Слуги народа» представят законопроект о референдуме — СМИ

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Таким образом Офис президента хочет и далее развивать послание о «народовластии» и поднять скатившийся рейтинг Зеленского.

Партия "Слуга народа"
Партия «Слуга народа». Фото — focus.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой».

Там сообщают, что во время внеочередного заседания парламента будет представлен проект закона о референдуме. В частности, данный проект закона предусматривает возможность выносить на народное голосование законы, которые уже приняты.

«То есть, можно будет проголосовать за отмену декоммунизации, отмену закона об украинском языке, отмену закона, который запрещает в кино показывать фильмы на русском языке и тому подобное».

Таким образом в ОПУ надеются и далее развивать предвыборное обещание о народовластии, чтобы поднять рейтинг президента:

«Но самое интересное в этом документе — это возможность вынести вопрос на референдум. Он будет очень сложным».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский собирает совещание из-за закона о референдуме.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Минюст просит суд ликвидировать одну из политических партий

Дмитрий Климов

Бойко заявил о создании новой депутатской группы

Христина Качоровська

Следующий саммит НАТО будет проведен в честь 70-й годовщины Альянса

Дмитрий Климов

Добавить комментарий