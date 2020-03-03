Шарий рассказал о новой опасности на Донбассе: блогер прокомментировал заявления Потураева о ядерной бомбе

Анатолий Шарий был несколько обескуражен заявлением нардепа Никиты Потураева об атомной бомбе, которая должна решить всем проблемы Украины с Российской Федерацией. Блогер сообщил, что такие месседжи имеют далеко идущие последствия для юных голов Украины.

Об этой сообщил телеканал «112 Украина», сославшийся на видеоблог Шария, передает «НБН».

«Прошу заметить, в Москве проживает около 10-12 миллионов человек. Подумайте, какое отношение большинство из них имеют к нашим проблемам на Донбассе или Крыме. Подумайте, сколько там еще и детей проживает, которые вообще ни к чему не причастны», — начал в самом начале Шарий.

После этого блогер начал говорить о том, что подобные шутки приводят к гиперболизации. Он сообщил, что нечему будет удивляться, если подобное покажут на российских телеканалах и это останется у многих в головах. Он также сообщил, что такие заявления только отдаляют Донбасс и Крым от Украины и это, как заметили многие комментаторы, является очередной опасностью для целостности государства.

«Нужно понимать, что такие слова дойдут и до жителей Донбасса. Они поймут, насколько человеколюбивая у нас политика и сами политики», — подытожил Шарий.

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