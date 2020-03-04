Гончарук уходит с поста премьер-министра, но остается в команде Зеленского — Тищенко

Политика
Христина Качоровська0
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Нардеп от «Слуги народа» одиозный Николай Тищенко отметил, что они «своих не бросают» и уволенный Гончарук будет работать в их команде.

Николай Тищенко
Николай Тищенко. Фото — narodna-pravda.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Pavlovsky News».

В кулуарах парламента Тищенко прокомментировал уход Алексея Гончарку с должности главы украинского правительства:

«Алексей Гончарук принял страну в момент полной разрухи и с большой дырой в Госбюджте. Конечно, кадровых перемен не избежать, но я продолжаю доверять Гончаруку. Он остается в нашей команде, мы не бросаем своих».

На вопрос журналиста, каких достижений смог достичь Гончарук за несколько месяцев работы, Тищенко смог ответить лишь о том, что премьер собрал команду.

❗️Алексею Гончаруку пока не предложили новую должность, но он остаётся в команде «Слуг народа»Об этом нашему телеграм-каналу сообщил народный депутат Николай Тищенко.«Гончарук принял страну в разрух — с дыркой в бюджете. Кадровых изменений не избежать, но у меня к нему большой кредит доверия. Он остается в команде. Мы своих не бросаем», — подчеркнул Тищенко.При этом на просьбу журналиста перечислить достижения премьера за время работы, Тищенко заявил только одно: Гончарук собрал команду.Напомним, вчера, 2 марта, Алексей Гончарук подал заявление об отставке.

Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 4. März 2020

 

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Напомним, ранее мы сообщали, что Гончарук написал заявление об отставке.


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