На переговорах с Эрдоганом Путин нервничал и делал странные жесты руками и ногами: СМИ

СМИ Российской Федерации широко освещали встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, которая состоялась в Кремле 5 марта.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

На видео, которое опубликовали российские СМИ, заметно то, как Путин нервничает и не может скрыть своего волнения, делая какие-то странные жесты руками и постоянно двигая ногами.

На это обращает внимание российский журналист Дмитрий Смирнов в своих комментариях, разместив Фрагмент видео в Facebook.

«На опубликованных кадрах Путин говорит, что ситуация на северо-западе Сирии в провинции Идлиб обострилась настолько, что требует прямого разговора президентов России и Турции. При этом на общем плане видно, насколько сильно нервничает Путин. Российский президент потирает руки и нервно поднимает носки ног кверху. Примечательно, что в этот момент Эрдоган сохраняет полное спокойствие и внешне никак не выдает своих чувств», — написал Смирнов.

А сеть взорвалась ироническими комментариями россиян: «Ерзает, ручки теребит, губу кусает, глаза отводит…», «И ноги совсем не контролирует».

Особо выделяются строки из стиха Леонида Филатова от Геннадия Захряпина:

«Царь на вид сморчок, башка с кулачок, а злобности в ем – агромадный объем. Руками сучит, ногами стучит, очами вращает, в обчем, стращает».

Фрагмент видео смотрите ТУТ.

Ранее сообщалось о том, как Эрдоган жестко ответил Путину и Асаду.