Шарий дал ответ Гончаренко: опубликованы записи из печального прошлого патриота

Ситуация с демонстративными оскорблениями в адрес Зеленского и Шария от народного депутата Гончаренко получила свое яркое продолжение. Анатолий Шарий в рамках своего YouTube канала опубликовал записи из ранней политической деятельности Алексея Гончаренко.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на видеоматериалы из YouTube канала Анатолия Шария.

Напомним, что Алексей Гончаренко записал эмоциональное обращение к Шарию прямо из Верховной Рады. Нардеп обвинял блогера в том, что тот трус и лезет не в свое дело, призывая его «вытереть сопли». Такие слова были спровоцированы призывом Шария осудить Гончаренко за публичное оскорбление президента Украины.

Ныне опубликован видео материал блогера, где он подробно описал свое мнение насчет поведения вышеупомянутого нардепа и аргументировал свои слова видео вставками, На видеоматериалах Гончаренко противоречит своим нынешним позициям и выступает с пылкими лозунгами в поддержку Виктора Януковича.

Кроме того стоит отметить, что неоднозначным выглядит видеозапись, где Гончаренко лично подчеркивает политический успех «Партии Шария». Напомним, что в своем новом обращении Гончаренко говорил противоположное мнение, а именно: «Я не люблю отвечать всяким Шариям, но иногда людей нужно ставить на место. Толя, ты просто ничто и никто».

Напомним, как сообщалось ранее, приговор Зеленскому вступил в действие – эксперт озвучил неутешительное политическое будущее для президента Украины.