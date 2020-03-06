Шарий дал ответ Гончаренко: опубликованы записи из печального прошлого патриота

Политика
Родион Власов0
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Ситуация с демонстративными оскорблениями в адрес Зеленского и Шария от народного депутата Гончаренко получила свое яркое продолжение. Анатолий Шарий в рамках своего YouTube канала опубликовал записи из ранней политической деятельности Алексея Гончаренко.

Гончаренко и Шарий
Гончаренко и Шарий. Фото — vesti.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на видеоматериалы из YouTube канала Анатолия Шария.

Напомним, что Алексей Гончаренко записал эмоциональное обращение к Шарию прямо из Верховной Рады. Нардеп обвинял блогера в том, что тот трус и лезет не в свое дело, призывая его «вытереть сопли». Такие слова были спровоцированы призывом Шария осудить Гончаренко за публичное оскорбление президента Украины.

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Ныне опубликован видео материал блогера, где он подробно описал свое мнение насчет поведения вышеупомянутого нардепа и аргументировал свои слова видео вставками, На видеоматериалах Гончаренко противоречит своим нынешним позициям и выступает с пылкими лозунгами в поддержку Виктора Януковича.

Кроме того стоит отметить, что неоднозначным выглядит видеозапись, где Гончаренко лично подчеркивает политический успех «Партии Шария». Напомним, что в своем новом обращении Гончаренко говорил противоположное мнение, а именно: «Я не люблю отвечать всяким Шариям, но иногда людей нужно ставить на место. Толя, ты просто ничто и никто».

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Напомним, как сообщалось ранее, приговор Зеленскому вступил в действие – эксперт озвучил неутешительное политическое будущее для президента Украины.


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