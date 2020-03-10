Конституция не резиновая: Елкин карикатурно высмеял путинские поправки в Конституцию РФ

Известный российский карикатурист Сергей Елкин обнародовал очередную карикатуру, в которой высмеял предложенные Путиным изменения в Конституцию России.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на enovosty.com.

По словам художника, то, с какой настойчивостью Путин продвигает свои изменения в Основной Закон РФ, напомнили ему один библейский сюжет из жизни пророка Моисея.

Как известно, в путинских поправках к Конституции много спорных, непонятных и даже странных положений. Об этом заявляют многие российские специалисты-правоведы.

А у поминание об общих предках русского народа, о союзе мужчины и женщины и о боге вообще вызвали резкую реакцию в российском обществе.

Многие эксперты уверены, что данные поправки в Коституцию РФ являются просто ширмой, а главная их суть заключается в том, чтобы увековечить правление Путина.

Ранее сообщалось об очередной подлости Путина на встрече с президентом Турции.