Готов оплатить работу – Ахметов сделал неожиданное предложение Зеленскому

Олигарх Ринат Ахметов выступил с предложением создать «мозговой центр» для преодоления Украиной экономических вызовов во время мирового экономического кризиса. Данное предложение прозвучало во время закрытой встречи президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса в Украине.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на издание LB.ua.

Как представитель бизнеса, Ахметов отметил, что мир на пороге глобального экономического кризиса. Олигарх не стал скрывать, что новый экономический кризис будет серьезным испытанием для страны.

По словам олигарха, нельзя медлить, а нужно начинать принимать эффективные меры.

Украинский олигарх анонсировал создание «мозгового центра», «который будет заниматься преодолением экономических вызовов на фоне возникновения глобального экономического кризиса».

По словам Ахметова, в анонсированный аналитический центр, «могут войти лучшие умы не только Украины, но и мира».

«Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу данного центра», — прокомментировал Ахметов.

Как известно, вчера, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел закрытую встречу с представителями крупного бизнеса. По информации СМИ в Офис президента прибыло около 15 украинских олигархов. В Офисе президента заявили, что глава государства Зеленский обсуждал с представителями крупного бизнеса вопрос борьбы с коронавирусом в стране.

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