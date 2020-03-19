Кравчук рассказал, как закончить войну на Донбассе: экс-президент дал настоятельный совет Зеленскому
Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился мнением насчет того, как прекратить военный конфликт на востоке страны. Он считает, что для этого необходимо улучшить институты, созданные еще в 2014-2015 годах, когда только начался конфликт с РФ, а также приступить к «решительным действиям».
Об этой информации сообщил сам Кравчук, передает «НБН» со ссылкой на информационный портал «Новости Ю».
«Если не будет предпринято неординарных и решительных действий, если не будут пересмотрены, а следом усовершенствованы институты, созданные в самом начале войны с Россией, достижение мира будет для нас невозможной целью. Ибо Кремль к миру не идет», — сказал в самом начале Кравчук.
После этого комментария он выразил уверенность в том, что цель Путина – это подчинение и последующий развал Украины. Он сказал, что это очевидно для каждого, но многие «не любят смотреть правде в глаза».
Кравчук выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский сейчас должен совместно с западными партнерами заняться созданием единого фронта «принуждения» России к миру на Донбассе.
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