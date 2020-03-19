Кравчук рассказал, как закончить войну на Донбассе: экс-президент дал настоятельный совет Зеленскому

Политика
Родион Власов0
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Первый президент Украины Леонид Кравчук поделился мнением насчет того, как прекратить военный конфликт на востоке страны. Он считает, что для этого необходимо улучшить институты, созданные еще в 2014-2015 годах, когда только начался конфликт с РФ, а также приступить к «решительным действиям».

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук. Фото — Censor.net.ua

Об этой информации сообщил сам Кравчук, передает «НБН» со ссылкой на информационный портал «Новости Ю».

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«Если не будет предпринято неординарных и решительных действий, если не будут пересмотрены, а следом усовершенствованы институты, созданные в самом начале войны с Россией, достижение мира будет для нас невозможной целью. Ибо Кремль к миру не идет», — сказал в самом начале Кравчук.

После этого комментария он выразил уверенность в том, что цель Путина – это подчинение и последующий развал Украины. Он сказал, что это очевидно для каждого, но многие «не любят смотреть правде в глаза».

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Кравчук выразил уверенность в том, что Владимир Зеленский сейчас должен совместно с западными партнерами заняться созданием единого фронта «принуждения» России к миру на Донбассе.

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