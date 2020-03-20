Путин едко ответил на насмешки в свой адрес: напряженное интервью с главой РФ

Политика
Родион Власов0
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Лидер Российской Федерации Владимир Путин дал ответ на высмеивание его со стороны известного юмориста Максима Галкина. Самолюбие президента спровоцировало едкий ответ.

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — vesti.uz

Об этом сообщает «Известия», передает «НБН».

Это произошло в ходе проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину». Журналист в ходе интервью спросил, как Путин относится к шуткам в свой адрес, особенно насчет того, что он якобы, слишком задержался на должности президента. Как пример журналист напомнил шутку Галкина «Путин – это уже не фамилия, а профессия».

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Реакцией Путина стала ответная едкая колкость в адрес юмориста: «Человек, который не занимает совершенно никакой должности, пускай шутит, как ему хочется». Однако, после этих слов президент РФ подчеркнул, что все же признает, что юмор Галкина довольно востребован.

Отметим, что это не первый случай за последнее время, когда Путин сталкивается с подобной проблемой. Ранее, он в оправдательной манере комментировал то, что некоторые называют его «царем».

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Напомним, как сообщалось, ранее, он поборол коронавирус: Зеленский поздравил выздоровевшего украинца.


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