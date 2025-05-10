Как информирует «НБН» со ссылкой на материал ABC News, от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова прозвучало заявление — США и страны Европы должны отказаться от снабжения Украины оружием, если намерены заключить договор о 30-дневном прекращении огня.

Исходя из слов Пескове, Киев согласился объявить 30-дневное перемирие, в поддержку которого высказывался глава Белого дома Дональд Трамп, однако, власти Украины, якобы, не готовы к проведению таких переговоров.

Российски чиновник добавил — кремлевский тиран Владимир Путин выступил за прекращение огня, но при условии, что на время 30-дневного перемирия необходимо остановить поставки западных вооружений, а также прекратить подготовку личного состава Сил обороны, иначе период «затишья» предоставит Украине ряд преимуществ.

Кроме того, у Путина полагают — посредническая инициатива американского лидера Дональда Трампа, позволит РФ сохранить гибкость, получив большую политическую волю, и стать «более политически мудрыми к киевскому режиму».

Ранее мы писали о том, что Подоляк назвал «большой иллюзией» надежды на завершение войны РФ в результате мирных переговоров.