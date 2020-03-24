Порошенко обвинил Зеленского в госизмене: подробности заявления экс-президента

Бывший украинский президент Петр Порошенко призвал к возбуждению уголовного дела против действующего украинского лидера. Экс-президент считает, что Владимир Зеленский совершил государственную измену, а также покушение на украинский суверенитет.

Об этой информации сообщили корреспонденты «Федерал Пресс», сославшиеся на Телеграм-канал Порошенко, передает «НБН».

Отмечается, что бывший украинский лидер был недоволен тем, что Зеленский разрушает построенное своим предшественником. Как сообщил сам Порошенко, он намеревался заставить Российскую Федерацию ответить за свои действия на Донбассе. По словам Порошенко, Зеленский не намерен этого делать.

Кроме того, Порошенко обвинил Зеленского в том, что он якобы пытается свернуть с курса НАТО. Также недоволен бывший президент и тем, что в столице ведутся разговоры о том, чтобы подать воду на оккупированный Крымский полуостров.

Других заявлений не было сделано со стороны экс-президента. В данный момент со стороны Зеленского никаких ответов не последовало. Возможно, они появятся временем позже.

Напомним, у Зеленского назвали сроки окончания карантина: заявление главы Офиса президента.