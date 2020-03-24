Зеленский может уйти в отставку – Портников предрек масштабные изменения в стране

Журналист Виталий Портников сообщил о том, что в стране скоро могут произойти серьезные изменения на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский может либо уйти в отставку, либо станет символичной фигурой, а власть в стране будет принадлежать премьеру.

Об этой информации сообщил «Обозреватель», взявший интервью у Портникова, передает «НБН».

«Первый сценарий изменений в стране будет таковым: во главе третьего правительства Зеленского будет уже не лицо техническим обязательств, как Гончарук или Шмыгаль. Будет поставлен очень сильный премьер-министр из лагеря политиков-олигархов. Он будет замыкать вертикаль власти. Зеленский же станет обычный номинальной фигурой и будет лишен механизмов власти», — сообщил в самом начале Портников.

После этого журналист сообщил, что второй сценарий более вероятный. По его словам, социальный и политический кризисы будут углублены. Действующий спикер ВРУ будет отправлен в отставку, а на его место поставят человека, который после отставки Зеленского возьмет на себя власть в стране.

«Такая ситуация вполне реальна. И, хотя Зеленский может уйти в отставку, я не могу поверить в то, что избрание Медведчука будет реальным. Впрочем, Виктор Медведчук может предстать в такой ситуации в качестве спасителя нового президента от скорого краха», — подытожил Портников.

Напомним, Аваков идет на радикальный шаг: из-за COVID-19 украинцев будут контролировать.