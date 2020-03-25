Ничего не объяснил — Гончарук рассказал, как Зеленский сообщил ему об увольнении

Бывший премьер-министр Украины предполагает, что его увольнение — это политический шаг, который кто-то навязал президенту.

Об этом Алексей Гончарук рассказал в интервью изданию «НВ«, пишет «НБН«.

Экс-премьер поведал, что когда Владимир Зеленский сообщал ему об увольнении, то не стал что-то объяснять:

«Наш разговор выдался очень коротким. Президент даже не попытался мне что-то объяснить… Почему он принял такое решение».

Сам же Гончарук считает, что Зеленский руководился «политическими» размышлениями, когда принимал решение об его увольнении:

«Изменить состав Кабмина — это было его решение как политика. Видимо, у него были свои причины, чтобы сделать это. Может быть, моя отставка стала частью стратегии отдельного политика или же политической силы».

Напомним, ранее мы сообщали, что Гончарук попал под внимание ГБР из-за служебной халатности.