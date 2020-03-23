Бывший премьер-министр Гончарук попал под прицел следователей ГБР за служебную халатность: Бутусов

В конце января 2020 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов обращался к бывшему премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием запретить экспорт медицинских масок и медоборудования, которое Кабмином было проигнорировано.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на gazeta.ua.

По данному факту сегодня 23 марта 2020 года САП зарегистрировала производство по статье служебная халатность, которое внесено в единый реестр досудебных расследований.

Как рассказал журналист Юрий Бутусов, требование о запрете экспорта и реэкспорта продукции медицинского назначения, защитных масок, перчаток, халатов, необходимых для противоэпидемиологических мероприятий Данилов направил Гончаруку 31 января.

«Однако Гончарук отказался принимать запрет на вывоз масок. Вместо этого, таможенная служба спокойно оформляла вплоть до 11 марта вывоз масок из Украины. Правительство делало вид, что так и надо — на их глазах частные компании вывезли 980 тонн масок! Теперь начато расследований действий должностных лиц Кабинета министров», — написал журналист в Facebook.

Органом досудебного расследования указано ГБР.

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