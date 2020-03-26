Между Офисом президента и Дмитрием Разумковым возник конфликт — СМИ

Сообщается, что уже несколько месяцев спикер украинского парламента воюет с чиновниками на Банковой. Хоть как-то примирить их пытается президент Зеленский.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Там сообщают, что уже два месяца Дмитрий Разумков конфликтует с Офисом президента. Причиной для разногласий стало то, что Разумков отказывается нарушать регламент ВР:

«Разумков уже дважды ставил ультиматум президенту. Но сейчас возник новый конфликт, потому что от Разумкова требуют продолжать работу парламента и принимать скандальные законы. Сам спикер наотрез отказывается ставить на голосование законопроект о рынке земли. Он даже готов уйти в отставку, если на него продолжат давить».

Но уход Разумкова, пишет источник, может вызвать немало проблем для власти. Выход из команды «слуг» даст возможность Дмитрию Разумкову создать свою политсилу:

«А рейтинг доверия у него довольно высокий. Его партию, на предстоящих выборах, могут поддержать во всех регионах страны. Он принципиальный, незапятнанный, честный… Идеальный образ политика. Если его сейчас отправят в отставку — это станет началом конца «Слуги народа»».

Напомним, ранее мы сообщали, что Разумкова хотя уволить с должности спикера ВР.