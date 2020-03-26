Суббота будет веселой — Береза рассказал, как может пройти внеочередное заседание ВР

Экс-нардеп, ссылаясь на свои источники, поведал, что заседание может пройти 28 марта… Во дворе Верховной Рады. И это лишь при условии, что придут 226 депутатов.

Об этом он поведал в своем Telegram, передает «НБН«.

По данным Борислава Березы, народные избранники так опасаются коронавируса, что отказываются приходить в парламент и несколько часов проводить в одном зале.

Поэтому, внеочередное заседание могут провести на свежем воздухе. Перед зданием Верховной Рады:

«Тогда голосовать будут руками. В этом контексте возникает вопрос, насколько законный таков метод голосования. Но вообще заседание проведут, если соберется 226 нардепов, иначе никак. Но даже при таком раскладе, толпы желающих посетить заседание нет».

Береза добавил, что в этом случае на помощь спешит глава МВД Арсен Аваков, который готов обеспечить нардепов защитными костюмами и очками:

«Так что в субботу (28 марта — ред.), мы можем увидеть толпу космонавтов, которые будут голосовать руками за всё, что им предложат. И кто именно голосовал, мы вряд ли узнаем… В общем, нас ждет веселая суббота. Если найдут 226 голов».

Напомним, ранее Дмитрий Разумков рассказал, что не знает когда состоится внеочередное заседание ВР.