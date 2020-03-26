Внеочередное заседание парламента может не состояться: в ОПУ не могут собрать голоса для нужных законопроектов

Как сообщают источники, внеочередное заседание ВР могут снова перенести. Предварительно, оно запланировано на 28 марта, но шансов, что оно действительно пройдет очень мало.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш источник на Банковой вещает, что на этой неделе внеочередная сессия парламента может не состояться. Одна из групп влияния внутри фракции «Слуга народа» готовит провокации и скандал… А это не устраивает Зеленского. В ОПУ не могут найти достаточно голосов для принятия законопроектов».

Напомним, ранее мы сообщали, что во фракции «Слуга народа» грандиозный раскол.