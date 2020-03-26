Внеочередное заседание парламента может не состояться: в ОПУ не могут собрать голоса для нужных законопроектов

Политика
Христина Качоровська0
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Как сообщают источники, внеочередное заседание ВР могут снова перенести. Предварительно, оно запланировано на 28 марта, но шансов, что оно действительно пройдет очень мало.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — unian.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

«Наш источник на Банковой вещает, что на этой неделе внеочередная сессия парламента может не состояться. Одна из групп влияния внутри фракции «Слуга народа» готовит провокации и скандал… А это не устраивает Зеленского. В ОПУ не могут найти достаточно голосов для принятия законопроектов».

Напомним, ранее мы сообщали, что во фракции «Слуга народа» грандиозный раскол.


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