Во фракции «Слуга народа» грандиозный раскол — СМИ

Источники сообщают, что фракция никак не может собрать голосов для принятия рынка земли и «антиколомойского» закона.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Женщина с косой«.

По их данным, монобольшинство парламента, фракция «Слуга народа» перестала действовать слаженно. Нардепов разделили законопроекты о рынке земли о так называемый»антиколомойский » закон.

«В пропрезидентской «Слуге народа» грандиозный раскол. Вопрос поддержки рынка земли и «антиколомойского закона» не движется с места… 226 голосов нет. Офис президента поставил всё на паузу».

Напомним, ранее мы сообщали, что в «Слуге народа» готовы пойти на уступки, чтобы принять рынок земли.