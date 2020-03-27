Выполнил лишь два незначительных обещания — в КИУ подытожили год президентства Зеленского

В Комитете избирателей Украины отметили, что во время своей предвыборной кампании Владимир Зеленский дал 9 обещаний. Спустя почти год «у руля» ему удалось выполнить лишь два обещания… И таких, которые практически ничего не изменили.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook КИУ.

Эксперты КИУ сделали анализ заявлений Владимира Зеленсокго, которые тот делал во время предвыборной президентской гонки в 2019 году. За основание КИУ взял интервью, тогда ещё кандидата в президенты Зеленского, которое он дал 24 марта телеканалу «1+1».

В том эфире будущий президент называл своими главными задачами реформы в стране, возобновление экономики и прекращение военных действий на Донбассе:

«Из основных обещаний, в сфере социально-экономического блока, ничего не выполнено. Но президент реализовал мелкие, непринципиальные вопросы, которые практически ни на что не влияют».

Под этими незначительными вопросами Алексей Кошель имеет в виду появление русскоязычного телеканала «Дом» для жителей оккупированного Донбасса и принятие закона об импичменте.

Помимо этого в КИУ рассказали и об обещаниях президента, которые сейчас находятся в процессе выполнения:

«Что касается экономики, то здесь нет никаких улучшений. Базовые показатели не улучшились, а некоторые так вообще ухудшились. К примеру, за 2019 год промышленное производство упало на 0,5% (хотя в 2018 году выросло на 3%); сельское хозяйство поднялось на 1,1% (в 2018 году — на 8,1%); строительство при Зеленском выросло на 20% (в 2018 году — на 8,5%). Цены в 2019 году выросли на 7,9%».

Обещанная налоговая амнистия для предпринимателей так и не заработала, добавляют в КИУ. Более того, некоторые законопроекты «Слуги народа» в отношении бизнеса вообще вызывают массовое недовольство (к примеру, кассовые аппараты для ФОП).

Общение президента привести в Минский процесс США и Великобританию также не выполнено.

Не выполнены пока и общения побороть коррупцию, выплатить кредит МВФ и договориться по тарифных вопросах и приватизация больших госпредприятий.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский просит нардепов прийти на внеочередное заседание ВР 28 марта.