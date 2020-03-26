Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать – Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций

Офис президента Украины сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу ОП.

Сегодня, 26 марта, руководитель страны Владимир Зеленский встретился с главами парламентских фракций. Украинский лидер заявил, что парламентарии должны собраться на внеочередное заседание ВРУ. Зеленский аргументировал это тем, что сейчас перед страной стоят большие вызовы.

«Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать за предложенные инициативы», — заявил Зеленский.

Украинский лидер отметил, что в такое непростое для Украины время народные избранники несут ответственность за украинцев.

«Мы должны защитить экономику в такое нелегкое время, а также помочь бизнесу и предприятиям, социально незащищенным слоям населения», — заявил Гарант Конституции.

Ранее мы сообщали, что Зеленский обратился к украинцам.