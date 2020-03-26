Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать – Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций
Офис президента Украины сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций.
Об этом сообщает НБН, ссылаясь на пресс-службу ОП.
Сегодня, 26 марта, руководитель страны Владимир Зеленский встретился с главами парламентских фракций. Украинский лидер заявил, что парламентарии должны собраться на внеочередное заседание ВРУ. Зеленский аргументировал это тем, что сейчас перед страной стоят большие вызовы.
«Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать за предложенные инициативы», — заявил Зеленский.
Украинский лидер отметил, что в такое непростое для Украины время народные избранники несут ответственность за украинцев.
«Мы должны защитить экономику в такое нелегкое время, а также помочь бизнесу и предприятиям, социально незащищенным слоям населения», — заявил Гарант Конституции.
Ранее мы сообщали, что Зеленский обратился к украинцам.