Депутаты проголосовали за «антиколомойский» закон

Главное Политика
Христина Качоровська0
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Народные избранники прислушались к президенту Украины и проголосовали за так называемый «антиколомоймкий» закон. Правда, пока лишь в первом чтении.

Голосование за "антиколомойский" закон
Голосование за «антиколомойский» закон. Фото — кадр из заседания ВР

Об этом передает «НБН«.

На третьем внеочередном заседании парламента 30 марта, был проголосован проект закона о банках или «антиколомойский» закон, как его называют в народе.

Президент лично прибыл в Верховную Раду и просил нардепов принять данный законопроект. Депутаты его послушали и проголосовали — 267 голосов «за». Но законопроект на данный момент принят лишь в первом чтении.

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Напомним, ранее мы писали, что Порошенко и Зеленский просят проголосовать за «антиколомойский» закон.


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