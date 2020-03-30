Депутаты проголосовали за «антиколомойский» закон

Народные избранники прислушались к президенту Украины и проголосовали за так называемый «антиколомоймкий» закон. Правда, пока лишь в первом чтении.

Об этом передает «НБН«.

На третьем внеочередном заседании парламента 30 марта, был проголосован проект закона о банках или «антиколомойский» закон, как его называют в народе.

Президент лично прибыл в Верховную Раду и просил нардепов принять данный законопроект. Депутаты его послушали и проголосовали — 267 голосов «за». Но законопроект на данный момент принят лишь в первом чтении.

Напомним, ранее мы писали, что Порошенко и Зеленский просят проголосовать за «антиколомойский» закон.