Украинский лидер в интервью CBS News напомнил, что глава Кремля стремится к восстановлению СССР в его географических границах. Учитывая это, угроза войны нависает над Казахстаном, странами Балтии, Польшей и Германией, как минимум половина которой интересует Путина, информирует «НБН».

Президент считает, что российский диктатор может перенести боевые действия на территорию НАТО и, в случае начала войны в Европе, гражданам США придется встать на защиту региона, ведь их страна является членом Альянса.

По словам Зеленского, в Штатах и Европе должны понимать, «даже завтра ракеты могут долететь» до любой страны. Глава Украины считает, что у лидера россиян есть обида на крах мира до холодной войны, и он не простит Западу «80-е и конец 90-х».

Ранее украинский президент оценил «готовность» кремлевского диктатора к диалогу и высказался о паузе в войне.