Ермак дал ответ Леросу на компромат с братом: серьезное заявление главы Офиса президента

Андрей Ермак решил высказаться насчет того, что его брат торгует государственными должностями. Он уверяет общественность в том, что нашумевшие видеозаписи с его братом являются полной ложью. Ермак пообещал на этом фоне подать соответствующее заявление в СБУ и ГБР.

Об этой информации сообщил сам Ермак на официальной страничке в «Фейсбуке», передает «НБН».

«Лерос, ты и я…Мы прекрасно знаем для кого ты стараешься. И для кого ты все это делаешь. Очень жаль, что интересы личного характера для тебя оказались важнее, чем наша общая цель, которая должна была направить наши усилия на улучшение Украины. Я могу сказать это при всех: есть красная линия моральных ориентиров, которую очень нежелательно переходить. За ней начинается моральная деградация. И ты ее перешел», — сообщил Ермак.

Доброго всім дня! Сьогодні мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком… Gepostet von Андрій Єрмак am Sonntag, 29. März 2020

После этого глава Офиса президента сообщил, что он подаст заявления в ГБР и СБУ, поскольку, Лерос, по его словам, распространил серьезный фейк в соцсетях. Ермак требует «всестороннего расследования» и, как видно по посту, настроен политик достаточно серьезно.

Напомним, Украине грозит дефолт: Зеленский выступил с официальным заявлением.