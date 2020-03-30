Рынок земли и «антиколомойский» закон сегодня не примут: нет голосов

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Народный избранник от «Европейской солидарности» Владимир Арьев поведал, что на сегодняшнем внеочередном заседании нардепы не будут рассматривать эти важные законопроекты.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — depo.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Арьева.

«Законы МВФ (земля и банки) сегодня не примут. Нет голосов. Даже с учетом голосов от оппозиции».

Законів МВФ (земля і банки) сьогодні не буде: не вистачає голосів, навіть з голосами опозиції.

Gepostet von Volodymyr Ariev am Montag, 30. März 2020

 

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Такой же информацией обладают в Telegram-канале «Легитимный«. Здесь отмечают, что голосов для принятия этих двух законов не хватает. Более того, спикер Разумков вовсе отказывается ставить их на голосование:

«ОПУ сейчас переговаривает с Разумковым, чтобы он хоть «антиколомойский» закон поставил. Президенту нужна хоть маленькая победа перед встречей с МВФ. Голосовать надо сейчас, потому что второй раз собрать Раду будет очень трудно».

Напомним, ранее мы писали, что «Батькивщина» и «За будущее» отказались голосовать за «антиколомойский» закон.


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