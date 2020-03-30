Рынок земли и «антиколомойский» закон сегодня не примут: нет голосов

Народный избранник от «Европейской солидарности» Владимир Арьев поведал, что на сегодняшнем внеочередном заседании нардепы не будут рассматривать эти важные законопроекты.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Арьева.

«Законы МВФ (земля и банки) сегодня не примут. Нет голосов. Даже с учетом голосов от оппозиции».

Законів МВФ (земля і банки) сьогодні не буде: не вистачає голосів, навіть з голосами опозиції. Gepostet von Volodymyr Ariev am Montag, 30. März 2020

Такой же информацией обладают в Telegram-канале «Легитимный«. Здесь отмечают, что голосов для принятия этих двух законов не хватает. Более того, спикер Разумков вовсе отказывается ставить их на голосование:

«ОПУ сейчас переговаривает с Разумковым, чтобы он хоть «антиколомойский» закон поставил. Президенту нужна хоть маленькая победа перед встречей с МВФ. Голосовать надо сейчас, потому что второй раз собрать Раду будет очень трудно».

Напомним, ранее мы писали, что «Батькивщина» и «За будущее» отказались голосовать за «антиколомойский» закон.