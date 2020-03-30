«Слуги народа» бунтуют против Зеленского — Бутусов

По данным журналиста, во фракции выступают против назначения Ольги Буславец на пост министра энергетики, потому что она — человек Ахметова.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Facebook Юрия Бутусова.

Журналист сообщает, что в пропрезидентской фракции начали выступать против некоторых решений президента. И на данный момент недовольство вызывает возможное назначение Ольги Буславец на пост министра энергетики и окружающей среды:

«Глава комитета ВР по вопросам энергетики и «слуга» Андрей Герус против назначения Буславец, которую согласовал сам Зеленский».

Бутусов отметил, что Герус несколько лет активно критиковал деятельно Рината Ахметова и его энергетическую монополию в Украине:

«Герус был ярым сторонником Владимира Зеленского, который открыто обещал прекратить сотрудничество с олигархами. На дебатах на «Олимпийском» Зеленский жестко критиковал Порошенко из-за повышения цен на электричество по схеме «Роттердам+»».

И сегодня, добавил Бутусов, Герус не уступает своим принципам и выступил против назначения Буславец. Как стало известно, при Порошенко она была замминистра энергетики и поддерживала «Роттердам+» Ахметова:

«Вот вам деолигархизация. Судя по заявления Геруса, Зеленский решил отойти от «покровительства» Коломойского и нашел ему замену в лице Ахметова».

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль представил кандидатов на вакантные министерские должности.