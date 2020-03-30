Денис Шмыгаль представил новых кандидатов на пост глав МОЗ, Минфина и Меэнергетики
Как известно, вечером 29 марта появилась информация об отставке министров здравоохранения и финансов. Но в Кабмине им быстро подыскали замены.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Бабель«.
Так, Денис Шмыгаль предлагает, чтобы пост главы Минздрава занял Максим Степанов — бывший глава Одесской ОГА.
На пост главы министерства финансов предлагают бывшего заместителя главы АП Сергея Марченко.
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Министрерство энергетики и окружающей среды может возглавить Ольга Богуславец — бывшая глава энергетических рынков Минэнерго.
Напомним, ранее мы писали, что Илья Емец хочет уйти в отставку.
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