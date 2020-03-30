Денис Шмыгаль представил новых кандидатов на пост глав МОЗ, Минфина и Меэнергетики

Политика
Христина Качоровська0
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Как известно, вечером 29 марта появилась информация об отставке министров здравоохранения и финансов. Но в Кабмине им быстро подыскали замены.

Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото — censor.net.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Бабель«.

Так, Денис Шмыгаль предлагает, чтобы пост главы Минздрава занял Максим Степанов — бывший глава Одесской ОГА.

Максим Степанов
Максим Степанов. Фото — fakty.ua

На пост главы министерства финансов предлагают бывшего заместителя главы АП Сергея Марченко.

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Сергей Марченко
Сергей Марченко. Фото — korrespondent.net

Министрерство энергетики и окружающей среды может возглавить Ольга Богуславец — бывшая глава энергетических рынков Минэнерго.

Ольга Богуславец
Ольга Богуславец. Фото — censor.net.ua

Напомним, ранее мы писали, что Илья Емец хочет уйти в отставку.


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