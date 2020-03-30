Стало известно, кто и как устроил Майдан: признание бывшего Генпрокурора Украины

Важное Политика
Родион Власов0
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Экс-Генпрокурор Украины Виктор Шокин решил признаться во время программы «В гостях у Дмитрия Гордона» в том, благодаря кому произошел Майдан. По словам Шокина, на Майдане присутствовала группа лиц, которая управляла 4 основными группами в центре Киева.

Майдан
Майдан. Фото — Focus.ua

Об этой информации сообщила «Комсомольская Правда», сославшаяся на программу Гордона, передает «НБН».

«Украину к Майдану привела группа установленных лиц, дабы захватить власть. Людей же использовали. Для лидеров Майдана выбирались обученные провокаторы. Их выпускали на сцены. Люди же использовались в качестве щитов, когда происходили те ужасные события», — сообщил в самом начале Шокин.

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После этого он сообщил, что люди управлялись теми, кто стоял на сцене. В целом, по его словам, присутствовали четыре группы: первая — люди Саакашвили, вторая — те, кто имел опыт проведения цветных революций. Третья группа – это «боевая команда Майдана», откуда пошел Ярош.  Кроме того, Шокин утверждает, что в качестве четвертой группы была мощная поддержка со стороны Запада.

В конце бывший Генеральный прокурор сообщил, что уверен в деятельности США на Майдане. Он сказал, что тогда в Америке изменилось руководство. По его словам то, что устраивали демократы, подхватили республиканцы.

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К сожалению, Шокин не стал сообщать имена и фамилии тех, кто руководил Майданом, хотя сказал, что следствию известны эти лица. Однако он сообщил только то, что Майдан руководился группой лиц, которые распределяли обязанности среди 4 «майдановских групп».

 


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