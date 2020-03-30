Владимир Зеленский лично прибыл в Раду: будет решать вопрос с голосованием

Президент прибыл в парламент перед ещё одним внеочередным заседанием парламента, чтобы убедить депутатов проголосовать за важные законопроекты.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram политолога Андрея Смолия.

«Президент приехал в Раду лично. Будет решать вопросы по назначениям. Также, будет просить проголосовать за рынок земли и закон по банкам».

Такой же информацией располагают в Telegram-канале «Резидент«. Здесь также поведали, что глава государства перед заседанием встретиться с нардепами:

«Заседание начнется в 16:30 по инициативе Зеленского. Будет продвигать «антиколомойский» закон, рынок земли и кадровые вопросы. Разумков согласился провести заседание».

Напомним, ранее мы сообщали, что в 16 часов состоится третье за день внеочередное заседание парламента.