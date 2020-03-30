Власти готовятся провернуть аферу столетия – Тимошенко рассказала, что собирается делать Зеленский

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко выразила уверенность в том, что власть готовится провернуть «аферу столетия». Причиной тому является нашумевший закон о продаже сельскохозяйственной земли Украины. По словам Тимошенко, Владимир Зеленский использует время карантина в своих целях.

Об этой информации сообщила Тимошенко на официальной страничке в «Фейсбуке», передает «НБН».

«Это должен знать каждый! Власти готовятся провернуть аферу столетия, прикрываясь эпидемией! Они хотят принять закон на внеочередном заседании Верховной Рады о продаже украинских сельскохозяйственных угодий. Этот закон позволит через несколько лет иностранцам закупать украинский чернозем. И земля будет служить не украинцам, а международным холдингам, которые давно были заинтересованы в ее приобретении», — сообщила в самом начале Тимошенко.

Це мусить знати кожен!!!Прикриваючись епідемією, влада готується провернути завтра «аферу століття»!На позачерговому засіданні парламенту вони планують ухвалити закон про розпродаж української сільськогосподарської землі. Закон, що вже за кілька років дозволить іноземцям скупити всі наші чорноземи. І наша земля приноситиме свої плоди і прибутки не українцям, а міжнародним холдингам, які давно поклали на неї око.Саме заради цього, насамперед, і засідатиме завтра Верховна Рада.Людям пояснять, що лише так вдасться отримати черговий кредит і уникнути дефолту. Це обман і цинічна маніпуляція! Влада користується тим, що народ не може вийти на протести через карантин та епідемію, і позбавляє українців найголовнішого багатства.Нам дадуть в борг кілька мільярдів, а заберуть ресурс, який не має ціни!«Батьківщина» неодмінно оскаржить це мародерство під час пандемії у Конституційному суді.Ми захищатимемо нашу землю стільки, скільки буде потрібно! Gepostet von Юлія Тимошенко am Sonntag, 29. März 2020

Лидер «Батькивщины» выразила уверенность в том, что ради такой инициативы нардепы будут заседать в ВРУ. Также Тимошенко заявила о том, что используя этот закон, власти будут объяснять людям его необходимость, мол, так можно избежать дефолта, получив очередной кредит.

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