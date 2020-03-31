ГБР открыло уголовное производство против нардепа Лероса, который обнародовал видео с братом Ермака

Народный избранник Украины от «Слуги народа» попал в немилость ГБР: против него открыли уголовное производство из-за того, что обнародовал видеозаписи с братом главы ОП.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

Как известно, 29 марта Гео Лерос опубликовал видео, на котором брат главы ОПУ Денис Ермак торгует государственными должностями. Но вместо того, чтобы проверять на подлинность опубликованные видео, в ГБР решили сразу открыть уголовное производство против Гео Лероса.

Нардепа обвиняют сразу по четырем статьям УК:

мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190)

вмешательство в деятельность государственного деятеля, совершенное лицом с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 344)

разглашение государственной тайны, что привело к тяжким последствиям (ч. 2 ст. 328)

превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч.1 ст. 364)

Как стало известно, ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли из Офиса генпрокурора:

«Следователи ГБР совершают досудебное расследование по факту обнародования депутатом видео с участником, который похож на брата главы Офиса президента».

Подтвердил эту информацию и сам обвиняемый Лерос. В соцсетях он поведал, что его уже предупредили об открытии производства и вызвали на допрос:

«Это просто театр абсурда. Преступление совершают коррупционеры, а дело открыли против меня. И сразу по 4 статьям… То есть, не важно, что на видео человек занимается коррупцией. Оказывается, что раскрывать коррупционеров — это государственная тайна».

Напомним, ранее мы писали, что Денис Ермак прокомментировал видеозаписи со своим участием.