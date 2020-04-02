Если бы выборы прошли в ближайшее воскресение: Socis показал обновленный рейтинг украинских партий и политиков

Главное Политика
Христина Качоровська0
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Лидерство по-прежнему удерживает «Слуга народа», хотя их поддержка существенно снизилась. Второе место, неожиданно, смогла завоевать партия Порошенко «Европейская солидарность».

Порошенко и Зеленский
Порошенко и Зеленский. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Главком«.

Так, согласно опросу, проведенному Центром социальных и маркетинговых исследований Socis, сейчас рейтинг украинских политсил выглядит так:

  • Слуга народа — 31,45%
  • Европейская солидарность — 12%
  • Оппозиционная платформа-за жизнь — 9,8%
  • ВО «Батькивщина» — 5,85%

А вот партия «Голос» вообще бы не смогла попасть в Верховную Раду. Её готовы поддержать 1,9%.

«Симпатии украинцев практически не изменились… Разве что партия Тимошенко потеряла позиции, ведь ещё в феврале они имели 8,1% поддержки».

Респондентам также задали вопрос, кого бы они поддержали, если бы президентские выборы прошли сейчас:

  • Владимир Зеленский — 40,4%
  • Петр Порошенко — 11,75%
  • Юрий Бойко — 8,75%
  • Юлия Тимошенко — 5,05%
  • Игорь Смешко — 4,25%

Опрос проводился в период с 13 по 23 марта 2020 года. В опросе приняли участие 2000 респондентов с различных уголков Украины, кроме АР Крым и ОРДЛО.

Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского упал к 46%.


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