Если бы выборы прошли в ближайшее воскресение: Socis показал обновленный рейтинг украинских партий и политиков

Лидерство по-прежнему удерживает «Слуга народа», хотя их поддержка существенно снизилась. Второе место, неожиданно, смогла завоевать партия Порошенко «Европейская солидарность».

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Главком«.

Так, согласно опросу, проведенному Центром социальных и маркетинговых исследований Socis, сейчас рейтинг украинских политсил выглядит так:

Слуга народа — 31,45%

Европейская солидарность — 12%

Оппозиционная платформа-за жизнь — 9,8%

ВО «Батькивщина» — 5,85%

А вот партия «Голос» вообще бы не смогла попасть в Верховную Раду. Её готовы поддержать 1,9%.

«Симпатии украинцев практически не изменились… Разве что партия Тимошенко потеряла позиции, ведь ещё в феврале они имели 8,1% поддержки».

Респондентам также задали вопрос, кого бы они поддержали, если бы президентские выборы прошли сейчас:

Владимир Зеленский — 40,4%

Петр Порошенко — 11,75%

Юрий Бойко — 8,75%

Юлия Тимошенко — 5,05%

Игорь Смешко — 4,25%

Опрос проводился в период с 13 по 23 марта 2020 года. В опросе приняли участие 2000 респондентов с различных уголков Украины, кроме АР Крым и ОРДЛО.

Напомним, ранее мы писали, что рейтинг Зеленского упал к 46%.