Стоит ли украинцам опасаться дефицита продуктов: Азаров сделал громкое заявление

Политик времен Виктора Януковича Николай Азаров сделал важное заявление о том, что Украину ожидает новое сложное испытание. Он призвал власти Украины задуматься о сбережении продуктов питания внутри страны и остановить экспорт пшеницы на время карантина.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Твиттер Азарова.

Азаров уверен, что украинская власть действует крайне опрометчиво. Из-за неверной экономической политики страну может ожидать дефицит продуктов питания для населения.

«Что творится на рынке продовольствия в нашей стране? Правительству необходимо заранее думать о том, как они будут давать населению доступ к товарам первой необходимости. Уже сейчас происходит ускоренная активизация вывоза пшеницы из Украины. Разве можно продавать продукты за границу в таких условиях, да еще и в таких масштабах? Украинцы, вдумайтесь в то, что сейчас происходит. Это необходимо остановить. Население может просто этого не выдержать. Подумайте о последствиях и их масштабах. Одумайтесь!», — написал он.

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