Они формируют мировоззрение Зеленского – Рябошапка назвал трех ближайших к президенту людей

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поделился именами людей, которые по его словам, «формируют мировоззрение» президента Украины Владимира Зеленского. Рябошапка заявил, что наиболее приближенными к президенту являются его помощник Сергей Шефир, глава ОП Андрей Ермак и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «24 Канал».

Экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка поделился информацией, кто влияет на те или иные решения главы государства Владимира Зеленского. По его словам, президент советуется и доверяет своему помощнику Сергею Шефиру, также в круг доверенных лиц главы государства входит глава ОП Андрей Ермак и руководитель МВД Арсен Аваков.

По словам бывшего генпрокурора, «Арсен Аваков частый гость Офиса главы государства».

«Это три ключевые, ближайшие лица, которые формируют мировоззрение президента на события в Украине и за ее приделами», — заявил Рябошапка.

Кроме того, господин Рябошапка отметил, что именно эти люди могли повлиять на его отставку с должности генерального прокурора Украины.

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