Нужно воспользоваться шансом – Лукашенко посоветовал Зеленскому, как закончить войну на Донбассе

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что Киев должен провести выборы на территории ОРДЛО. По мнению белорусского лидера, с помощью выборов Украина сможет восстановить свою территориальную целостность.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Факты».

Президент Республики Беларусь считает, что, несмотря на то, что выборы на Донбассе многие критикуют, президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на этот непопулярный шаг. Он, отметил, что это его видение ситуации. Лукашенко не исключает, что провести выборы на Донбассе Украине будет достаточно сложно.

По словам руководителя Республики Беларусь, он не вмешивается в дела Украины, но считает, что Киеву нужно продолжать диалог с РФ.

«Нужно воспользоваться шансом, пока Россия вообще не отмахнулась и ведет на эту тему диалог», — считает Лукашенко.

Как известно, ранее господин Лукашенко заявлял, что несмотря на пандемию коронавируса он не будет отменять поездку в Москву на День Победы. По его словам, кроме Республики Беларусь больше никто к Путину на парад и не приедет.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко рассказал на каких условиях Республика Белорусь готова объединиться с РФ.