Аваков хочет, чтобы ему увеличили полномочия — СМИ

Политика
Христина Качоровська0
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Как сообщают источники, министр МВД Украины готов буквально заставить украинцев выполнять меры карантина и готов вывести на улицы ещё и Нацгвардию, чтобы контролировать население.

 

Арсен Аваков
Арсен Аваков. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Резидент«.

Источник на Банковой поведал, что Арсен Аваков не против помочь правительству и проследить, чтобы украинцы придерживались ужесточенных правил карантина. Но вот взамен требует увеличить его полномочия:

«Аваков предлагает вывести на улицы Нацгвардию. Но в ОПУ сейчас смотрят на ситуацию в регионах по соблюдению карантина… Власть считает, что надо подождать 2-3 дня, чтобы украинцы адаптировались под новые меры ограничений».

Напомним, ранее мы писали, почему Аваков остался на должности главы МВД.


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