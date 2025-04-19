Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение офицера отделения планирования 13 бригады Национальной гвардии Украины «Хартія» Алексея Розумного, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Суспільне.Новини», на Харьковском направлении «освободители» пытаются действовать исключительно малыми пехотными подразделениями.

Исходя из слов Розумного, базовая методика захватчиков на указанном участке фронта практически неизменна: российская пехота, преимущественно малые штурмовые группы, старается просочиться через оборонительную линию ВСУ с различных направлений — захватчики пробуют отыскать неожиданные для защитников маршруты. Впрочем, исход для оккупантов всегда одинаков — ликвидация бойцами Сил обороны.

Офицер добавил — около 7 дней назад фиксировалась неудачная попытка прорыва одного вражеского мотоцикла, и к идентичной тактике противник прибегает на прочих направлениях.

Розумный резюмировал:

…За последнее время также не было попыток использования бронетехники. Те, что происходили, состоялись давно, и все завершились провалом.

Ранее мы писали о том, что ВСУ остановили продвижение армии Путина на Покровском и Лиманском направлениях.